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    Со следующего года бомбардир Премьер-лиги Азербайджана будет выступать в "Нефтчи"

    С Нурланом Новрузом заключат годовой контракт

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Со второй половины сезона футболист клуба "Баку" Нурлан Новрузов будет выступать в команде "Нефтчи".

    Как сообщает Report, в ближайшие дни с 21-летним нападающим будет заключен официальный контракт.

    Вполне возможно, что контракт будет на год. Кроме того, Новрузову не создадут проблем в случае поступления предложения из иностранных клубов. В настоящее время проходит последний этап переговоров.

    Отметим, что в этом сезоне Нурлан Новрузов завершил два первых круга Topaz Премьер-лиги, заняв с девятью голами первую ступень в списке бомбардиров. А его команда первую половину сезона завершила последним, девятым местом.

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