СМИ: "Реал Мадрид" может передать известного футболиста в аренду

Футболист испанского "Реал Мадрида" Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, руководство клуба рассматривает такую опцию на случай, если 30-летнего нападающего не удастся продать.

При этом в клубе осознают, что могут остаться без внушительной суммы с трансфера форварда, но готовы пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл 27 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.