СМИ обвинили Беккенбауэра в даче взятки при выборе хозяина ЧМ-2006

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый в прошлом немецкий футболист и экс-глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года Франц Беккенбауэр лично участвовал в переговорах по даче взятки Футбольной ассоциации Мальты (MFA) за голос в пользу Германии при выборе хозяина чемпионата мира-2006, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Немецкое издание Spiegel ранее сообщило, что Германия подкупила четырех функционеров в исполнительном комитете ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года. По данным издания, конкурсная комиссия в ФРГ создала специальный тайный фонд для подкупа сотрудников исполкома ФИФА. Беккенбауэр заявил, что Германия не покупала голоса для получения права на проведение турнира.

По данным британского издания Daily Mail, Беккенбауэр в 2000 году, будучи президентом мюнхенской "Баварии", лично участвовал в переговорах с тогдашним главой MFA Йозефом Мифсудом о проведении товарищеского матча между немецким клубом и сборной Мальты. Контракт о встрече был подписан за месяц до голосования по хозяину ЧМ-2006.

В итоге немецкая вещательная компания CWL, принадлежащая компании Kirch, заплатила MFA 250 тысяч долларов за показ матча между "Баварией" и сборной Мальты. На выборах хозяина ЧМ-2006 Мальта проголосовала за Германию, которая в итоге выиграла голосование, а компания Kirch получила права на показ матчей турнира.

"Через четыре месяца после подписания контракта с "Баварией" на счет MFA с неба упали 250 тысяч долларов США. Я спросил, откуда это, и выяснил, что Мифсуд подписал соглашение с CWL самостоятельно, никого не посвящая в данный вопрос, что запрещено законом. Перед подписанием контракта Беккенбауэр лично прилетал на Мальту для встречи с Мифсудом", - заявил нынешний глава MFA Норман Демахо, который в 2000 году был казначеем ассоциации.

По неподтвержденным данным, сумма контракта могла быть больше на 50 тысяч долларов США. Мифсуд и Беккенбауэр не стали комментировать данные обвинения.