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    СМИ: На посту главного тренера "Челси" произойдут изменения

    Имя нового главного тренера известно

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Антонио Конте отправят в отставку с должности наставника английского футбольного клуба "Челси".

    Как сообщает Report со ссылкой на sports.es, итальянского специалиста сменит испанец Луис Энрике.

    Ранее Луис Энрике возглавлял испанскую "Барселону" и итальянскую "Рома".

    Вчера "Челси" проиграла на выездном матче XXVI тура Премьер-лиги "Уотфорду" со счетом 1:4.

    Это второе по счету последовательное крупное поражение "аристократов". На данный момент "синие" разместились на 4-й строчке с 50 очками.

    Отметим, что Антонио Конте возглавляет "Челси" с лета 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда завоевала чемпионство Англии. 

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