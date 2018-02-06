СМИ: На посту главного тренера "Челси" произойдут изменения

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Антонио Конте отправят в отставку с должности наставника английского футбольного клуба "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на sports.es, итальянского специалиста сменит испанец Луис Энрике.

Ранее Луис Энрике возглавлял испанскую "Барселону" и итальянскую "Рома".

Вчера "Челси" проиграла на выездном матче XXVI тура Премьер-лиги "Уотфорду" со счетом 1:4.

Это второе по счету последовательное крупное поражение "аристократов". На данный момент "синие" разместились на 4-й строчке с 50 очками.

Отметим, что Антонио Конте возглавляет "Челси" с лета 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда завоевала чемпионство Англии.