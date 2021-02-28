СМИ: Месси склонен остаться в "Барселоне"

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси склоняется к тому, чтобы остаться в клубе

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Как передает Report со ссылкой на Marca, аргентинец действительно хотел покинуть сине-гранатовых, когда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу.

На самом деле игрока все больше раздражают постоянные слухи, окружающие его будущее. Ему не нравятся комментарии от «Пари Сен-Жермен» и его картинки в форме французского клуба в местных СМИ.

Лионель и его отец Хорхе не принимают предложений от других клубов. Старший Месси уже некоторое время находится в Аргентине и не контактирует с другими командами. Решение о будущем футболиста будет зависеть от того, кто станет президентом «Барселоны».

В нынешнем сезоне Месси провел 32 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 7 голевых передач.