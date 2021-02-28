О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Месси склонен остаться в "Барселоне"

СМИ: Месси склонен остаться в "Барселоне" Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси склоняется к тому, чтобы остаться в клубе
Футбол
28 февраля 2021 г. 17:55
СМИ: Месси склонен остаться в Барселоне
Лионель Месси

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Как передает Report со ссылкой на Marca, аргентинец действительно хотел покинуть сине-гранатовых, когда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу.

На самом деле игрока все больше раздражают постоянные слухи, окружающие его будущее. Ему не нравятся комментарии от «Пари Сен-Жермен» и его картинки в форме французского клуба в местных СМИ.

Лионель и его отец Хорхе не принимают предложений от других клубов. Старший Месси уже некоторое время находится в Аргентине и не контактирует с другими командами. Решение о будущем футболиста будет зависеть от того, кто станет президентом «Барселоны».

В нынешнем сезоне Месси провел 32 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 7 голевых передач.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Messinin "Barselona" ilə bağlı gələcək planları açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi