СМИ: Луис Энрике продлит контракт со сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация продолжает рассчитывать на главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, сообщает Report со ссылкой на Diario Sport.

Королевская испанская футбольная федерация продолжает рассчитывать на главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, сообщает Report со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, руководство федерации не планирует искать Энрике замену после чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что тренер доволен работой в национальной команде и намерен продлить контракт до конца чемпионата Европы 2024 года.

Контракт Луиса Энрике с испанской федерацией рассчитан до конца 2022 года Ранее сообщалось, что интерес к 51-летнему испанцу проявляет "Манчестер Юнайтед".