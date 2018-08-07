СМИ: Барселона предложила за Погба 50 млн, Мину и Гомеша, но МЮ отказался

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» о трансфере полузащитника Поля Погба.

Как передает Report, об этом утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, каталонский клуб предложил за Погба € 50 млн, а также права на защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша, но в «МЮ» ответили решительным отказом. Руководство английского клуба и главный тренер Жозе Моуринью не хотят отпускать Погба в связи с не только игровой, но и репутационной точкой зрения, так как считают француза лицом команды.

Контракт 25-летнего Погба с «МЮ» рассчитан до 2021 года. Претендентом на хавбека называют также его бывший клуб — «Ювентус».