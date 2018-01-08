СМИ: Арсен Венгер подаст в отставку с поста главного тренера "Арсенала"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер в конце текущего сезона покинет пост.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox Sports, 68-летний специалист планирует принять этот шаг, воспользовавшись специальным пунктом контракта.

Отмечается, что реальным кандидатом на место француза является бывший футболист "Арсенала", помощник нынешнего главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Микель Артета.

Напомним, что Арсен Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась победителем Премьер-лиги и 7 раз завоевывала кубок Англии и Суперкубок.