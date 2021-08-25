Скотт Браун: Ждем полный стадион на матче с "Карабахом"

Присутствие болельщиков становится дополнительным импульсом для футболистов на поле, придает игрокам еще больше сил.

Присутствие болельщиков становится дополнительным импульсом для футболистов на поле, придает игрокам еще больше сил.

Как сообщает Report, об этом изданию Eveningexpress сказал капитан шотландского клуба "Абердин" Скотт Браун накануне ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

36-летний полузащитник считает матч с агдамским клубом важнейшей для них встречей: "Я думаю, что в четверг на матче с "Карабахом" нас будет ждать полный стадион".

Матч "Абердин" - "Карабах" состоится 26 августа и начнется в 22:45. В первой встрече агдамцы одержали победу со счетом 1:0.