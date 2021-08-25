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Скотт Браун: Ждем полный стадион на матче с "Карабахом"

Скотт Браун: Ждем полный стадион на матче с "Карабахом" Присутствие болельщиков становится дополнительным импульсом для футболистов на поле, придает игрокам еще больше сил.
Футбол
25 августа 2021 г. 09:41
Скотт Браун: Ждем полный стадион на матче с Карабахом
Скотт Браун

Присутствие болельщиков становится дополнительным импульсом для футболистов на поле, придает игрокам еще больше сил.

Как сообщает Report, об этом изданию Eveningexpress сказал капитан шотландского клуба "Абердин" Скотт Браун накануне ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

36-летний полузащитник считает матч с агдамским клубом важнейшей для них встречей: "Я думаю, что в четверг на матче с "Карабахом" нас будет ждать полный стадион".

Матч "Абердин" - "Карабах" состоится 26 августа и начнется в 22:45. В первой встрече агдамцы одержали победу со счетом 1:0.

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Версия на английском языке Aberdeen captain Brown wants stadium packed and rocking during match vs Qarabag
Версия на азербайджанском языке Skott Braun: "Qarabağ"la oyunda böyük izdiham olacağına ümid edirəm"

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