​Швеция огласила состав на Евро-2016

Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен огласил окончательный список из 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы-2016.

Как передает Report, базироваться подопечные Эрика Хамрена будут в городе Сен-Назер, который находится на западе Франции.

Вратари: Андреас Исакссон (Касымпаша, Турция), Патрик Карлгрен (АИК), Робин Ольсен (Копенгаген, Дания)

Защитники: Людвиг Аугустинссон, Эрик Йоханссон (оба — Копенгаген, Дания), Андреас Гранквист (Краснодар, Россия), Понтус Янссон (Торино, Италия), Виктор Нильссон Линделеф (Бенфика, Португалия), Мартин Ольссон (Норвич, Англия), Микаэль Лустиг (Селтик, Шотландия)

Полузащитники: Джимми Дурмаз (Олимпиакос, Греция), Альбин Экдаль (Гамбург, Германия), Эмиль Форсберг (Ред Булл Лейпциг, Германия), Оскар Хильемарк (Палермо, Италия), Ким Чельстрем (Грассхопперс, Швейцария), Себастьян Ларссон (Сандерленд, Англия), Понтус Верблоом (ЦСКА Москва, Россия), Оскар Левицки (Мальме), Эркан Зенгин (Трабзонспор, Турция)

Нападающие: Златан Ибрахимович (ПСЖ, Франция), Маркус Берг (Панатинаикос, Греция), Эмир Куйович (Норрчепинг), Йон Гвидетти (Сельта, Испания)

По результатам жеребьевки финальной части Евро-2016 сборная Швеции попала в одну группу с Бельгией, Италией и Ирландией.

Чемпионат Европы-2016 пройдет на полях Франции с 10 июня по 10 июля.