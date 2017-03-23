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    Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 1:1

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче.

    Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 1:1.

    Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Фрейзер Эйрд вывел Канаду вперёд. За 10 минут до перерыва Стивен Нэйсмит забил ответный гол, установив окончательный счёт встречи.

    Шотландия продолжает сражаться за попадание на ЧМ-2018 и занимает 5-е место в своей отборочной группе, набрав 4 очка после 4 игр. Канада прекратила борьбу за попадание на мундиаль.

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