Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Фрейзер Эйрд вывел Канаду вперёд. За 10 минут до перерыва Стивен Нэйсмит забил ответный гол, установив окончательный счёт встречи.

Шотландия продолжает сражаться за попадание на ЧМ-2018 и занимает 5-е место в своей отборочной группе, набрав 4 очка после 4 игр. Канада прекратила борьбу за попадание на мундиаль.