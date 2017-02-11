Шейдаев: С нетерпением жду возможности начать играть в новом клубе

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана и турецкого клуба "Трабзонспор" Рамиль Шейдаев поделился эмоциями от перехода в "Жилину".

Как передает Report, в Словакии игрок "Трабзонспора" будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2018 года.

"Рад своему переходу. Для меня это хороший выбор, возможность регулярно играть и приносить пользу моей команде. Я разговаривал со словацкими легионерами "Трабзонспора“, Матушем Беро и Яном Дюрицей, и они заверили меня, что "Жилина“ — большой клуб, который мне подойдёт.

Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках. Первые впечатления у меня очень хорошие. С нетерпением жду возможности начать играть в новом клубе", — приводит слова Шейдаева официальный сайт "Жилины".