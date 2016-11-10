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    Северная Ирландия выйдет на матч со сборной Азербайджана с очередной потерей

    Скорее всего, не участвующему два дня на тренировках Конору Вашингтону придется пропустить матч

    Белфаст. 10 ноября. REPORT.AZ/ Национальная сборная Северной Ирландии по футболу выйдет на встречу со сборной Азербайджана еще с одной потерей.

    Как сообщает командированный в Северную Ирландию корреспондент Report, скорее всего не участвующему уже два дня на тренировках Конору Вашингтону придется пропустить матч.

    Его заменит приглашенный в сборную Лаим Бойс.

    До этого из состава был отстранен повредивший запястье Джейми Уорд. А Стюард Даллас не был приглашен в сборную из-за травмы.

    Отметим, что предстоящий 11 ноября в Белфасте матч между Северной Ирландией и Азербайджаном начнется в 23:45 по бакинскому времени. 

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