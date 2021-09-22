Серия А: "Фиорентина" проиграла "Интеру"

Футболисты "Фиорентины" уступили "Интеру" со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии.

Футболисты "Фиорентины" уступили "Интеру" со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии.

Как передает Report, в составе победителей голы забили М.Дармиан (52-я минута), Э.Джеко (55) и И.Перишич (87).

У проигравших отличился Рикардо Соттиль (23). На 78-й минуте встречи нападающий "Фиорентины" Николас Гонсалес получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

"Фиорентина" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очков в пяти матчах. "Интер" идет на первой строчке, имея в активе 13 очков после пяти встреч.

В следующем туре "Фиорентина" 26 сентября в гостях сыграет с "Удинезе", а "Интер" днем ранее примет "Аталанту".