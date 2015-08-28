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    ​Семь клубов из стран бывшего СССР попали в групповой этап Лиги Европы

    Впервые в Лиге чемпионов выступят 6 клубов из стран бывшего СССР

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В групповом этапе Лиги Европы-2015/16 примут участие семь команд из стран бывшего СССР.

    Как передает Report, участие на групповой стадии турнира обеспечили себе: «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» (все – Россия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Днепр» (Украина), «Габала» и «Карабах» (оба – Азербайджан).

    Напомним, что в прошлом году на этой же стадии турнира тоже играли семь команд из стран бывшего СССР.

    Впервые в Лиге чемпионов выступят 6 клубов из стран бывшего СССР.

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