​Семь клубов из стран бывшего СССР попали в групповой этап Лиги Европы

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В групповом этапе Лиги Европы-2015/16 примут участие семь команд из стран бывшего СССР.

Как передает Report, участие на групповой стадии турнира обеспечили себе: «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» (все – Россия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Днепр» (Украина), «Габала» и «Карабах» (оба – Азербайджан).

Напомним, что в прошлом году на этой же стадии турнира тоже играли семь команд из стран бывшего СССР.

Впервые в Лиге чемпионов выступят 6 клубов из стран бывшего СССР.