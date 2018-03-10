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    Сегодня завершится 19-ый тур Азербайджанской Премьер Лиги по футболу

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня завершится 19-ый тур Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

    Reportсообщает, что в последний игровой день тура состоится две встречи. Сначала на «Байыл Арене» дебютант «Сабаил» встретится с «Сумгайытом». Расположившиеся с 17-ю очками на 6-ой строчки таблицы хозяева поля, не смогли забить в ворота соперника в первые два круга. Встреча в Сумгайыте завершилась нулевой ничьей, а на выезде гости, идущие на 4-ой строчке таблицы с 28-и очками одержали победу со счетом 2:0.

    Центральная встреча недели состоится на «Азерсун Арене». Здесь лидер «Карабах» сойдется с «Зиря». Расположившийся на вершине турнирной таблице Агдамский клуб опережает клуб из поселка, замыкающего первую тройку лидеров, на 13 очков. К тому, статистика последних встреч между этими командами показывает полное превосходство последнего чемпиона. Наряду с тем, что «Зиря» не одержала ни одной победы из последних 10-ти встреч между командами, клуб из одноименного поселке не может забить на протяжении последних 4-х выездных встреч.

    Азербайджанская Премьер Лига

    19-ый тур

    10 марта (суббота)

    17:00. «Сабаил» -«Сумгайыт»

    Судьи: Рагим Гасанов, Азер Аскеров, Нахид Алиев, Рауф Джаббаров

    Представитель АФФА: Нувер Хасиев

    Судья- инспектор: Магомед Мамедов

    Bayıl Arena

    19:00. «Карабах» - «Зиря»

    Судьи: Эльвин Аскеров, Намиг Гусейнов, Искендер Алиев, Орхан Маммедов

    Представитель АФФА: Намиг Местанов

    Судья – инспектор: Али Гусейнов

    Azersun Arena

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