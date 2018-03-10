Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня завершится 19-ый тур Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

Reportсообщает, что в последний игровой день тура состоится две встречи. Сначала на «Байыл Арене» дебютант «Сабаил» встретится с «Сумгайытом». Расположившиеся с 17-ю очками на 6-ой строчки таблицы хозяева поля, не смогли забить в ворота соперника в первые два круга. Встреча в Сумгайыте завершилась нулевой ничьей, а на выезде гости, идущие на 4-ой строчке таблицы с 28-и очками одержали победу со счетом 2:0.

Центральная встреча недели состоится на «Азерсун Арене». Здесь лидер «Карабах» сойдется с «Зиря». Расположившийся на вершине турнирной таблице Агдамский клуб опережает клуб из поселка, замыкающего первую тройку лидеров, на 13 очков. К тому, статистика последних встреч между этими командами показывает полное превосходство последнего чемпиона. Наряду с тем, что «Зиря» не одержала ни одной победы из последних 10-ти встреч между командами, клуб из одноименного поселке не может забить на протяжении последних 4-х выездных встреч.

Азербайджанская Премьер Лига

19-ый тур

10 марта (суббота)

17:00. «Сабаил» -«Сумгайыт»

Судьи: Рагим Гасанов, Азер Аскеров, Нахид Алиев, Рауф Джаббаров

Представитель АФФА: Нувер Хасиев

Судья- инспектор: Магомед Мамедов

Bayıl Arena

19:00. «Карабах» - «Зиря»

Судьи: Эльвин Аскеров, Намиг Гусейнов, Искендер Алиев, Орхан Маммедов

Представитель АФФА: Намиг Местанов

Судья – инспектор: Али Гусейнов

Azersun Arena