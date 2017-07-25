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    Сегодня стартует третий классификационный тур Лиги чемпионов

    В ряде стран Европы в целом пройдет 15 матчей

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует третий классификационный тур Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report, первые игры охватят два дня.

    В целом состоится 15 матчей, один из них между победителем Премьер-лиги Азербайджана командой "Карабах" и молдавским клубом "Шериф".

    Наряду с организуемым в Баку матчем, в ряде стран Европы пройдут интересные матчи. Российский ЦСКА станет гостем греческого АЕК, турецкий представитель "Башакшехир" отправится в Бельгию на встречу с "Брюгге".

    Большой интерес вызывают матчи “Динамо” (Киев, Украина) – “Янг Бойз” (Швейцария), “Ницца” (Франция) – “Аякс” (Голландия) и “Селтик” (Шотландия) – “Русенборг” (Норвегия).

    Лига чемпионов УЕФА

    III классификационный тур

    25 июля

    21:00. “Карабах” (Азербайджан) – “Шериф” (Молдова)

    21:00. “Славия” (Прага, Чехия) – БАТЭ (Беларусь)

    21:00. AEK (Греция) – ЦСКА (Москва, Россия)

    21:30. “Стяуа” (Румыния) – “Виктория” (Чехия)

    22:00. “Копенгаген” (Дания) – “Вардар” (Македония)

    22:45. “Партизан” (Сербия) – “Олимпиакос” (Греция)

    26 июля

    18:00. “Астана” (Казахстан) – “Легия” (Польша)

    20:30. “Динамо” (Киев, Украина) – “Янг Бойз” (Швейцария),

    20:45. “Зальцбург” (Австрия) – “Риека” (Хорватия)

    21:00. “Хапоэль” (Беэр-Шева, Израиль) – “Лудогорец” (Болгария)

    22:00. “Виторул” (Румыния) – АПОЭЛ (Кипр)

    22:20. “Марибор” (Словения) – “Хабнарфьордюр” (Исландия)

    22:45. “Селтик” (Шотландия) – “Русенборг” (Норвегия)

    22:45. “Ницца” (Франция) – “Аякс” (Голландия)

    23:00. “Брюгге” (Бельгия) – “Башакшехир” (Турция)

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