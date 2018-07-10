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    Сегодня стартует I квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу

    В первый день игр пройдут 10 встреч

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует I квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу. 

    Как сообщает Report, в первый день игр пройдут 10 встреч. 

    Борьба будет стартовать в Эстонии и Грузии. 

    Лига чемпионов

    I квалификационный раунд

    10 июля

    19:30 "Флора" (Таллин, Эстония) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

    19:30 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Шериф" (Молдова)

    20:00 "Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия) 

    20:00 "Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия) 

    22:00 "Викингур" (Фарерские острова) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 

    22:15 "Шкендия" (Македония) - TNS (Уэллс)

    22:45 "Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Варшава, Польша) 

    22:45 "Дрита" (Косово) - "Мальмё" (Швеция).

    Отметим, что чемпион Азербайджана - "Карабах" приступит к борьбе 11 июля. На выездном матче агдамский клуб встретится с клубом "Олимпия" (Словения). Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени. 

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