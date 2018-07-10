Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует I квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в первый день игр пройдут 10 встреч.

Борьба будет стартовать в Эстонии и Грузии.

Лига чемпионов

I квалификационный раунд

10 июля

19:30 "Флора" (Таллин, Эстония) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

19:30 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Шериф" (Молдова)

20:00 "Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия)

20:00 "Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия)

22:00 "Викингур" (Фарерские острова) - ХИК (Хельсинки, Финляндия)

22:15 "Шкендия" (Македония) - TNS (Уэллс)

22:45 "Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Варшава, Польша)

22:45 "Дрита" (Косово) - "Мальмё" (Швеция).

Отметим, что чемпион Азербайджана - "Карабах" приступит к борьбе 11 июля. На выездном матче агдамский клуб встретится с клубом "Олимпия" (Словения). Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.