Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который год назад перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который год назад перенесли из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, турнир сохранил за собой прошлогоднее название - 2020.

Первая игра Евро-2020 в рамках группы А пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, начало - в 23:00 по бакинскому времени, на поле выйдут Турция и Италия.

Еще три игры группы А пройдут в Баку. На Бакинском олимпийском стадионе 12 июня состоится матч между Швейцарией и Уэльсом, 16 июня на зеленый газон выйдут команды Турции и Уэльса, а 20 июня сыграют Турция и Швейцария. Помимо этого, в Баку 3 июля состоится одна игра 1/4 финала.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Чемпионат Европы

Группа А, I тур

23:00. Италия - Турция

Судьи: Дэнни Маккелли, Хессель Стигстра, Ян де Фрис (все - Нидерланды)

Четвертый судья: Стефани Фраппар (Франция)

Рим, стадион "Олимпийский".