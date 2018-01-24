Баку. 24. января. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка первого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, церемония начнется в швейцарском городе Лозанна в 15:00 по бакинскому времени.

Азербайджан на мероприятии представят генсек АФФА Эльхан Мамедова и главный тренер национальной команды Гурбан Гурбанов.

Все 55 команд поделили согласно их положению в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (то есть по состоянию на 11 октября 2017 года, стыковые матчи не учитывались).

В лигу A попали 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Состав корзин был определен на основе того же рейтинга так, чтобы в каждую группу в каждой лиге попало по одной команде из каждой корзины.

Отметим, что жеребьевка начнется с I корзины Лиги D, в которой находится сборная Азербайджана.

Лига A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды

Участников разобьют на четыре группы по три сборных. В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.

Четыре последних места в группах вылетят в лигу В, где и проведут розыгрыш 2020 года.

Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига B

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция

Участников разобьют на четыре группы по три команды.

Согласно решению исполкома УЕФА, Россию и Украину разведут по разным группам.

Победители групп перейдут в лигу А, обладатели последних мест - в лигу С.

Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва

Участников разобьют на одну группу из трех команд (по одной команде из корзин 1, 2 и 3) и три группы по четыре команды.

Из-за трудностей при проведении матчей в зимнее время в группе может оказаться не более двух страны из этого списка: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва.

Победители групп перейдут в лигу В, обладатели последних мест - в лигу D.

Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар

Участников разобьют на четыре группы по четыре команды.

Согласно решению исполкома УЕФА, Азербайджан и Армению разведут по разным группам.

В связи с высокими транспортными издержками в группу может попасть только одна пара из этого списка: Андорра и Казахстан, Фарерские острова и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербайджан.

Победители групп перейдут в лигу C.

Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Календарь Лиги наций УЕФА

Жеребьевка группового этапа: 24 января 2018 года - центр SwissTech Convention, Лозанна (12:00CET)

Тур 1: 6-8 сентября 2018 года

Тур 2: 9-11 сентября 2018 года

Тур 3: 11-13 октября 2018 года

Тур 4: 14-16 октября 2018 года

Тур 5: 15-17 ноября 2018 года

Тур 6: 18-20 ноября 2018 года

Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года

Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года

Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года

Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года.