Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Начало жеребьевки будет в 16:00 по бакинскому времени

11 декабря, 2017 07:00

https://report.az/storage/news/49e67fa66e7b0ea9ca2582bd27ec2795/66f9e4f4-6428-4173-8646-3872310940f4_292.jpg Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Как передает Report, начало жеребьевки будет в 16:00 по бакинскому времени. 32 команды будут разбиты на две корзины: сеянные и не сеянные. Сеянные: “Милан”, “Арсенал”, “Аталанта”, “Атлетик”, “Атлетико”, “Брага”, ЦСКА, “Динамо”, “Лацио”, “Лейпциг”, “Локомотив”, “Виктория” Плзень, “Зальцбург”, “Спортинг”, “Вильярреал”, “Зенит”. Не сеянные: АЕК, “Астана”, “Селтик”, “Црвена Звезда”, “Боруссия” Дортмунд, “Стяуа”, “Копенгаген”, “Лудогорец”, “Лион”, “Марсель”, “Наполи”, “Ницца”, “Эстерсунд”, “Партизан”, “Реал Сосьедад”, “Спартак”.

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