Сегодня состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Финальный матч состоится на городском стадионе в Габале.

Как сообщает Report, в финальном поединке встретятся бакинский "Кешля" и габалинский "Габала".

"Кешля" и "Габала" ранее встречались 4 раза. Одну победу одержал столичный клуб и 3 команда из Габалы.

До финального матча на Габалинском городском стадионе будет организован концерт. Музыкальным гостем финала Кубка Азербайджана станет румынская певица Сия.

Финал Кубка Азербайджана

28 мая 2018 г.

20:00. "Кешля" - "Габала"

Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Княз Амирасланов, Алияр Агаев

Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

Судья-инспектор: Вусал Алиеив

Габалинский городской стадион