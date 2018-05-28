Сегодня состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Финальный матч состоится на городском стадионе в Габале.
Как сообщает Report, в финальном поединке встретятся бакинский "Кешля" и габалинский "Габала".
"Кешля" и "Габала" ранее встречались 4 раза. Одну победу одержал столичный клуб и 3 команда из Габалы.
До финального матча на Габалинском городском стадионе будет организован концерт. Музыкальным гостем финала Кубка Азербайджана станет румынская певица Сия.
Финал Кубка Азербайджана
28 мая 2018 г.
20:00. "Кешля" - "Габала"
Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Княз Амирасланов, Алияр Агаев
Представитель АФФА: Шаиг Гамидов
Судья-инспектор: Вусал Алиеив
Габалинский городской стадион
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