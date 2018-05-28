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    Сегодня состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Финальный матч состоится на городском стадионе в Габале.

    Как сообщает Report, в финальном поединке встретятся бакинский "Кешля" и габалинский "Габала".

    "Кешля" и "Габала" ранее встречались 4 раза. Одну победу одержал столичный клуб и 3 команда из Габалы.

    До финального матча на Габалинском городском стадионе будет организован концерт. Музыкальным гостем финала Кубка Азербайджана станет румынская певица Сия.

    Финал Кубка Азербайджана

    28 мая 2018 г.

    20:00. "Кешля" - "Габала"

    Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Княз Амирасланов, Алияр Агаев

    Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

    Судья-инспектор: Вусал Алиеив

    Габалинский городской стадион

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