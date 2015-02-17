​Сегодня пройдут первые две игры 1/8 финала Лиги чемпионов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ / Сегодня будет дан старт 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Report, в первый день соревнований состоятся две игры. Полуфиналисты прошлого сезона "Челси" и "Бавария" первые игры этапа "play-off" начнут играми в гостях. Английский клуб станет гостем французской команды "ПСЖ". Этот матч будет судить рефери из Турции Гюнейт Чакыр. "Бавария" встретится с украинским "Шахтером". "Шахтер" из-за военно-политической ситуации в Донецке на поле выйдет во Львове. Главным рефери этого матча будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. После этого матча команда "Шахтер" отправится в Анталию, где 24 февраля встретится со сборной Азербайджана.

Отметим, что оба матча начнутся в 23:45 по бакинскому времени. Ответные матчи пройдут 11 марта.