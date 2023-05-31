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Сегодня определится победитель Лиги Европы УЕФА

Сегодня определится победитель Лиги Европы УЕФА Сегодня состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
31 мая 2023 г. 07:45
Сегодня определится победитель Лиги Европы УЕФА

Сегодня состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023.

Как передает Report, в решающем матче сойдутся испанская "Севилья" и итальянская "Рома".

Матч пройдет в столице Венгрии Будапеште на "Пушкаш Арене" вместимостью 67 000 зрителей. Это будет 7-й финал для "Севильи" и 2-й для "Ромы" во втором по значимости клубном турнире континента.

Испанцам, которые являются рекордсменами турнира по числу побед, удалось выиграть все шесть финальных матчей. Итальянская команда доходила до финала только в 1991 году, тогда "волки" в решающей дуэли уступили миланскому "Интеру".

Поскольку обеим командам не удалось выйти в первую "четверку" в своих чемпионатах, победа в Лиге Европы для них крайне важна, потому что победитель получит право на участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Лига Европы УЕФА, финал

31 мая

23:00. "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Пушкаш Арена", Будапешт.

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