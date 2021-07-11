Сборные Англии и Италии разыграют титул чемпиона Европы

Чемпион Европы по футболу определится в воскресенье в Лондоне. В борьбе за титул на "Уэмбли" сойдутся сборные Англии и Италии.

Чемпион Европы по футболу определится в воскресенье в Лондоне. В борьбе за титул на "Уэмбли" сойдутся сборные Англии и Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча начнется в 23:00.

Англичане попали в финал впервые за более чем 60-летнюю историю турнира. Итальянцы до решающего матча Евро добрались в четвертый раз. Две предыдущие попытки победить - в 2000 и 2012 годах - оказались неудачными. Успех 1968 года пока остается единственным.

Оба финалиста по ходу турнира не проиграли ни одного матча, но для выхода в финал каждому пришлось сыграть дополнительное время: итальянцы одержали победу над испанцами в серии пенальти, англичане прошли датчан благодаря голу Гарри Кейна - одного из лучших бомбардиров турнира (на его счету четыре гола).

В пользу Англии в этом матче будут домашние трибуны - ожидается, что поддерживать команду придет более 50 тыс зрителей.

У итальянцев будет серьезная поддержка за пределами Англии. Весьма спорный пенальти, назначенный в дополнительное время в ворота героев турнира датчан, смазал впечатление от выхода англичан в финал Евро. Плюс многих поклонников футбола покорили яркая игра и темпераментное поведение итальянской команды на турнире, ее единство. Англичан, напротив, по ходу Евро критиковали за блеклый оборонительный стиль игры, который, впрочем, позволял команде не пропускать вплоть до полуфинала.

Главным арбитром предстоящей встречи будет голландец Бьорн Кёйперс. Игра начнется в 23:00.