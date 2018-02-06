Сборная России вышла в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу, победив Словению

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Словении, одолев хозяев соревнований со счётом — 2:0 (0:0).

Как передает Report, в полуфинале сборная России сыграет либо со сборной Португалии, либо со сборной Азербайджана.

На групповом этапе россияне заняли второе место, сыграв вничью с Польшей и Казахстаном — оба матча закончились со счётом 1:1.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Четвертьфинал. Любляна, Словения

Словения — Россия — 0:2 (0:0).