Сборная Азербайджана вновь обыграла Северную Македонию

Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Анталье сборная Азербайджана по футболу U19 провела очередной товарищеский матч.

Как сообщает Report, соперником вновь стала сборная Северной Македонии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Самира Алиева.

На 68-ой минуте первый гол команды-победительницы забил Мустафа Йылдырым, а второй - на 90-ой минуте Самир Абдуллаев. Этим сборы в Анталье завершились тремя победами.

Отметим, что на первой товарищеской встрече сборная Азербайджана одержала победу над "Аланьяспор" (4:2), затем обыграла Северную Македонию (2:0).