 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала ЧМ по футзалу

    Команда оказалась сильнее команды Таиланда

    Баку. 23 Сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу выиграла у команды Таиланда со счётом 13:8.

    Как передает Report, основное время встречи завершилось вничью, для выяснения победителя потребовалось дополнительное время.

    За два тайма команды забили по 7 голов, а за дополнительные 10 минут азербайджанцы устроили соперникам разгром.

    За выход в полуфинал Азербайджан поборется с Португалией.

    Футзал. Чемпионат мира. Колумбия

    1/8 финала

    Азербайджан — Таиланд — 13:8 (4:4, 3:3, д. в. 6:1)

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi