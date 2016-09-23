Сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала ЧМ по футзалу

Баку. 23 Сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу выиграла у команды Таиланда со счётом 13:8.
Как передает Report, основное время встречи завершилось вничью, для выяснения победителя потребовалось дополнительное время.
За два тайма команды забили по 7 голов, а за дополнительные 10 минут азербайджанцы устроили соперникам разгром.
За выход в полуфинал Азербайджан поборется с Португалией.
Футзал. Чемпионат мира. Колумбия
1/8 финала
Азербайджан — Таиланд — 13:8 (4:4, 3:3, д. в. 6:1)
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