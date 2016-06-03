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    Сборная Азербайджана встретится со сборной Канады

    Это будет первой встречей двух команд за всю историю

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Национальные сборные по футболу Азербайджана и Канады встретятся в рамках тренировочных сборов в Австрии. 

    Как сообщает Report, эта встреча станет последним товарищеским матчем команды под руководством Роберта Просинечки в процессе подготовки.

    В первой игре с Андоррой была зарегистрирована ничья, а сборной Македонии национальная сборная проиграла со счетом 1:3.

    Отметим, что это будет первой встречей сборных Азербайджана и Канады за всю историю. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени. 

    21:00. Азербайджан - Канада

    Главный судья: Саша Амхоф

    Помощники главного судьи: Стефане де Альмейда, Витал Джобин

    Четвертый судья: Адриэн Джаккотте (все из Швейцарии)

    Автрсия, стадион "Рорбах".

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