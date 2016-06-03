Сборная Азербайджана встретится со сборной Канады

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Национальные сборные по футболу Азербайджана и Канады встретятся в рамках тренировочных сборов в Австрии.
Как сообщает Report, эта встреча станет последним товарищеским матчем команды под руководством Роберта Просинечки в процессе подготовки.
В первой игре с Андоррой была зарегистрирована ничья, а сборной Македонии национальная сборная проиграла со счетом 1:3.
Отметим, что это будет первой встречей сборных Азербайджана и Канады за всю историю. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.
21:00. Азербайджан - Канада
Главный судья: Саша Амхоф
Помощники главного судьи: Стефане де Альмейда, Витал Джобин
Четвертый судья: Адриэн Джаккотте (все из Швейцарии)
Автрсия, стадион "Рорбах".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости