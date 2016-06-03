Сборная Азербайджана встретится со сборной Канады

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Национальные сборные по футболу Азербайджана и Канады встретятся в рамках тренировочных сборов в Австрии.

Как сообщает Report, эта встреча станет последним товарищеским матчем команды под руководством Роберта Просинечки в процессе подготовки.

В первой игре с Андоррой была зарегистрирована ничья, а сборной Македонии национальная сборная проиграла со счетом 1:3.

Отметим, что это будет первой встречей сборных Азербайджана и Канады за всю историю. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

21:00. Азербайджан - Канада

Главный судья: Саша Амхоф

Помощники главного судьи: Стефане де Альмейда, Витал Джобин

Четвертый судья: Адриэн Джаккотте (все из Швейцарии)

Автрсия, стадион "Рорбах".