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Сборная Азербайджана проиграла Турции

Сборная Азербайджана проиграла Турции Cборная Азербайджана по футболу провела международный товарищеский матч
Футбол
27 мая 2021 г. 23:21
Сборная Азербайджана проиграла Турции

Cборная Азербайджана по футболу провела международный товарищеский матч.

Как передает Report, коллектив Джанни Де Бьязи гостил у национальной команды Турции.

Игра на стадионе "Оба" в Аланье завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет на 28-ой минуте открыла сборная Азербайджана: отличился Эмин Махмудов. Спустя 6 минут Халил Дервишоглу сравнял счет. На 44-ой минуте Каан Айхан вывел свою команду вперед – 2:1.

Во втором тайме на поле вышли футболист "Сумгайыта" Мурад Хачаев и Торал Байрамов из "Карабаха", которые дебютировали в составе сборной.

Отметим, что 2 июня наша команда сыграет с Беларусью в Минске, а спустя 4 дня станет соперником сборной Молдовы в Кишиневе.

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