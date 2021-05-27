Сборная Азербайджана проиграла Турции

Cборная Азербайджана по футболу провела международный товарищеский матч

Cборная Азербайджана по футболу провела международный товарищеский матч.

Как передает Report, коллектив Джанни Де Бьязи гостил у национальной команды Турции.

Игра на стадионе "Оба" в Аланье завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет на 28-ой минуте открыла сборная Азербайджана: отличился Эмин Махмудов. Спустя 6 минут Халил Дервишоглу сравнял счет. На 44-ой минуте Каан Айхан вывел свою команду вперед – 2:1.

Во втором тайме на поле вышли футболист "Сумгайыта" Мурад Хачаев и Торал Байрамов из "Карабаха", которые дебютировали в составе сборной.

Отметим, что 2 июня наша команда сыграет с Беларусью в Минске, а спустя 4 дня станет соперником сборной Молдовы в Кишиневе.