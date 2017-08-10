 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

    Коллектив, возглавляемый Робертом Просинечки, с 427 очками обосновался на 79-ом месте

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на одну строчку.

    Как сообщает Report, коллектив, возглавляемый Робертом Просинечки, не сыгравший ни одного матча за отчетный период, с 427 очками обосновался на 79-ом месте.

    Отметим, что причиной изменений в рейтинге ФИФА стали контрольные матчи и игры в зоне Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi