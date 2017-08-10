Сборная Азербайджана поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на одну строчку.

Как сообщает Report, коллектив, возглавляемый Робертом Просинечки, не сыгравший ни одного матча за отчетный период, с 427 очками обосновался на 79-ом месте.

Отметим, что причиной изменений в рейтинге ФИФА стали контрольные матчи и игры в зоне Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF).