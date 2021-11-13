Сборная Англии превзошла 113-летний рекорд по голам за календарный год

Сборная Англии превзошла собственный рекорд по голам за календарный гол по итогам матча девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Албании.

Сборная Англии превзошла собственный рекорд по голам за календарный гол по итогам матча девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Албании.

Как передает Report, об этом сообщается в "твиттере" OptaJoe.

Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Так, за 2021 год сборная Англии забила 41 гол. Они превзошли свой рекорд 1908 года. Тогда англичанам удалось забить 39 мячей.

Команда Гарета Саутгейта располагается на первом месте квартета I. Англичане в девяти играх отбора набрали 23 очка, одержав 7 побед, 2 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 29 мячей, а пропустив 3. Национальная команда Албании находится на третьем месте в группе отбора. Команда Эдоардо Рейи набрала 15 очков в восьми играх квалификации на мундиаль, суммарно забив 11 мячей и пропустив 12.