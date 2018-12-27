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    Сбитый фургоном фанат "Интера" скончался в больнице

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 35-летний болельщик миланского "Интера", попавший под колёса автомобиля во время вчерашних столкновений фанатов перед матчем 18-го тура Серии А с "Наполи", скончался в больнице.

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, инцидент произошёл за несколько часов до стартового свистка.

    Группа вооружённых фанатов "Интера" остановила фургон, в котором ехали поклонники "Наполи". Между болельщиками завязалась потасовка, в ходе которой болельщики "Наполи" получили ножевые ранения. Водитель фургона, попытавшийся покинуть место событий, сбил одного из фанатов "Интера".

    Отметим, что встреча завершилась победой "Интера" со счетом 1:0. Автором единственного гола матча стал форвард миланской команды Лаутаро Мартинес, забивший на 92-й минуте.

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