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Саудовские инвесторы намерены приобрести "Рому" за 900 млн евро

Саудовские инвесторы намерены приобрести "Рому" за 900 млн евро Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить итальянскую "Рому".
Футбол
10 февраля 2024 г. 05:49
Саудовские инвесторы намерены приобрести Рому за 900 млн евро

Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить итальянскую "Рому".

Как передает Report со ссылкой на La Repubblica, переговоры между сторонами уже начались, глава юридического отдела римского клуба находится в Эр-Рияде. Саудовские инвесторы готовы предложить за клуб € 900 млн, а также выделить ещё € 300 млн на строительство нового стадиона. Однако для проекта арены необходимо одобрение со стороны властей Рима.

Отметим, что одним из потенциальных владельцев "Ромы" может стать Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (PIF), владеющий "Ньюкаслом".

Напомним, прошлым летом владелец римлян Дэн Фридкин отказался продать клуб за € 1 млрд.

В текущем сезоне после 23 туров Серии А "Рома" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Также клуб продолжает участие в еврокубках. В рамках стыковых матчах Лиги Европы, команда Даниэле Де Росси сойдется с нидерландским "Фейеноордом".

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyəli sərmayəçilər “Roma”nı 900 milyon avroya almaq niyyətindədirlər

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