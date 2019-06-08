Сарри о возможном переходе в "Ювентус": я не предатель

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус».

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, он сказал, что я не предатель:

«Я не предатель. Предатель — это тот, кто отступает. Предатель — это тот, кто между коллективными и личными достижениями выбирает второе. Для меня же неважно, что написано на спинах игроков, я предпочитаю смотреть на часть футболки, где указана эмблема клуба.

Многие игроки переходили даже из «Милана» в «Интер». Конечно, лучше не делать это напрямую, но в течение карьеры произойти может всё».

Напомним, ранее Сарри тренировал «Наполи», и болельщики неаполитанского клуба считают такой шаг специалиста предательством.