"Сабаил" завоевал вторую победу в первенстве страны по футболу

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаил" завоевал вторую победу в Премьер-лиге Азербайджана.

Как передает Report, коллектив во главе с Самиром Алиевым в 6-м туре на "Далга Арена" обыграл "Кяпяз" со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Эльмана Тагаева. Таким образом, набрав 6 очков "Сабаил" закрепился на 6-й строчке турнирной таблицы.

"Кяпяз", имеющий в активе только одно очко, замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что "Сабаил" свою первую победу добыл во 2-м туре против "Нефтчи" - 1:0.