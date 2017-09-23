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    "Сабаил" завоевал вторую победу в первенстве страны по футболу

    Набрав 6 очков Сабаил закрепился на 6-й строчке турнирной таблицы

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаил" завоевал вторую победу в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как передает Report, коллектив во главе с Самиром Алиевым в 6-м туре на "Далга Арена" обыграл "Кяпяз" со счетом 1:0.

    Единственный гол на счету Эльмана Тагаева. Таким образом, набрав 6 очков "Сабаил" закрепился на 6-й строчке турнирной таблицы.

    "Кяпяз", имеющий в активе только одно очко, замыкает турнирную таблицу.

    Отметим, что "Сабаил" свою первую победу добыл во 2-м туре против "Нефтчи" - 1:0. 

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