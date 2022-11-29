О нас

Руководство "Ювентуса" ушло в отставку в полном составе

Руководство "Ювентуса" ушло в отставку в полном составе Руководство туринского "Ювентуса" в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку.
Футбол
29 ноября 2022 г. 01:49
Руководство Ювентуса ушло в отставку в полном составе

Руководство туринского "Ювентуса" в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это решение было принято на внеочередном заседании правления. Свои посты покинули президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления. Причиной такого решения называют расследование фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Стоит отметить, что Аньелли руководил клубом с 2010 года. Под его началом туринская команда девять раз выигрывала Серию А.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un prezidenti və vitse-prezidenti istefa verib

Другие новости из категории

Бразилия установила новый рекорд на ЧМ-2022
Бразилия установила новый рекорд на ЧМ-2022
28 ноября 2022 г. 23:11
Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами
Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем чемпионата мира с бразильцами
28 ноября 2022 г. 21:16
Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране
Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране
28 ноября 2022 г. 11:32
Капитан Нефтчи обновил личный рекорд по голам на чемпионате
Капитан "Нефтчи" обновил личный рекорд по голам на чемпионате
28 ноября 2022 г. 11:09
В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание
В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание
28 ноября 2022 г. 08:25
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Зиря, Шамахы встретится с Кяпазом
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Зиря", "Шамахы" встретится с "Кяпазом"
28 ноября 2022 г. 07:43
ЧМ-2022: Сегодня будут проведены последние игры II тура группового этапа
ЧМ-2022: Сегодня будут проведены последние игры II тура группового этапа
28 ноября 2022 г. 07:22
СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси
СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси
28 ноября 2022 г. 04:26
Сборная Германии установила антирекорд на ЧМ-2022
Сборная Германии установила антирекорд на ЧМ-2022
28 ноября 2022 г. 02:43
ЧМ-2022: В игре между сборными Германии и Испании победитель не определился
ЧМ-2022: В игре между сборными Германии и Испании победитель не определился
28 ноября 2022 г. 00:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi