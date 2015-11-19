​Руководство "Карабаха" снизило стоимость билетов на игру с "Тоттенхемом"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ С 23 ноября в продаже будут билеты на предстоящую 26 ноября игру между "Карабахом" и "Тоттенхемом" (Великобритания) в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщили Report из клуба, по сравнению с предыдущими играми, цены заметно снижены.

Лица, желающие следить за игрой с трибуны, смогут приобрести билеты за 1 и 2 маната. Эти билеты на места, охватывающие 3/4 часть стадиона. Стоимость билетов первой категории - 5 и 10 манатов. Билеты на VİP-места будут предложены за 50 манатов.

Отметим, что игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова между "Карабахом" и "Тоттенхемом" начнется 26 ноября в 22:00.