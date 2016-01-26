​Руководство "МЮ" предложило главному тренеру уйти в отставку

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Голландскому специалисту Луи ван Галу после домашнего поражения от "Саутгемптона" (0:1) в матче 23-го тура АПЛ было предложено уйти в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, вице-президент клуба Эд Вудворд провел встречу с голландским специалистом, на котором обсуждалось его будущее.

Руководство "МЮ" дало ван Галу время на обдумывание решения, а также на обсуждение ситуации со своей семьей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может сменить Луи ван Гала.

После 23 туров "МЮ" занимает в турнирной таблице АПЛ пятую строчку и на 10 очков отстаёт от лидирующего "Лестер Сити".