​Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Цюрих по инициативе АФФА состоялась встреча президента АФФА Ровнага Абдуллаева с президентом ФИФА Йозефом Блаттером.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, подготовленный АФФА отчет по исполнению "Государственной программы по развитию футбола в Азербайджанской Республике в 2005-2015 годах" был представлен президенту ФИФА.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития футбола в Азербайджане. На встрече приняли участие генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов.