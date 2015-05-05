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    ​Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА

    Встреча состоялась в швейцарском городе Цюрих

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Цюрих по инициативе АФФА состоялась встреча президента АФФА Ровнага Абдуллаева с президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, подготовленный АФФА отчет по исполнению "Государственной программы по развитию футбола в Азербайджанской Республике в 2005-2015 годах" был представлен президенту ФИФА.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития футбола в Азербайджане. На встрече приняли участие генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов. 

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