Ровнаг Абдуллаев: И впредь будут приняты жесткие меры против договорных матчей

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "За отчетный период были осуществлены проекты по развитию футбола в нашей стране и эти успешные проекты будут продолжены".

Об этом президент АФФА Ровнаг Абдуллаев заявил сегодня на XXV Отчетной конференции структуры.

Он отметил, что в прошлом году "Карабах", завоевав путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, добился большого успеха:

"Также было принято решение о проведении финального матча Лиги Европы 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе. Гурбан Гурбанов был назначен главным тренером нашей сборной. За прошедший период были и неприятные ситуации. Были выявлены нарушения в связи с договорными матчами. Приняты жесткие меры против этого. И впредь будет сделано необходимое в рамках закона".