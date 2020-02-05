​Российский клуб наказан из-за Шейдаева

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков из-за нарушений при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Также было принято решение частично удовлетворить заявление азербайджанского игрока о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Запрет на регистрацию новичков может быть снят с "Динамо" в случае исполнения обязательств перед Р.Шейдаевым, установленных решением палаты РФС по решению споров.

Р.Шейдаев перешел в "Динамо" летом 2019 года из самарских "Крыльев Советов" на правах свободного агента. В январе 2020 года "Динамо" объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом.