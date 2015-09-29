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    ​Российский клуб "Анжи" расстался с Юрием Семиным

    Контракт с 68-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Российский футбольный клуб "Анжи" расстался с главным тренером Юрием Семиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 68-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

    После тщательного анализа выступлений махачкалинского представителя в течение первых 10-ти туров в Премьер-лиге, решили предпринять устраивающий обе стороны шаг.

    Поблагодарив Ю.Семина за совместную деятельность, руководство пожелало ему дальнейших успехов.

    Отметим, что на предстоящие игры "Анжи" будет готовить Руслан Агаларов. После 10-ти туров махачкалинская команда обосновалась в Премьер-лиге России на 15-ой ступени среди 16-ти команд. 

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