​Российский клуб "Анжи" расстался с Юрием Семиным

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Российский футбольный клуб "Анжи" расстался с главным тренером Юрием Семиным.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 68-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

После тщательного анализа выступлений махачкалинского представителя в течение первых 10-ти туров в Премьер-лиге, решили предпринять устраивающий обе стороны шаг.

Поблагодарив Ю.Семина за совместную деятельность, руководство пожелало ему дальнейших успехов.

Отметим, что на предстоящие игры "Анжи" будет готовить Руслан Агаларов. После 10-ти туров махачкалинская команда обосновалась в Премьер-лиге России на 15-ой ступени среди 16-ти команд.