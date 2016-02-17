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    Российский футболист может быть дисквалифицирован за майку с изображением Путина

    Об этом заявил представитель УЕФА

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Полузащитник российского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может получить длительную дисквалификацию.

    Как сообщает Report, по окончании первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Фенербахче", который проходил в Стамбуле, 28-летний футболист  продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

    Как заявил R-Sport представитель УЕФА на матче, это явное нарушение дисциплинарного регламента и очевидная провокация: "Тарасов может быть дисквалифицирован, причем на длительный срок, минимум – 10 матчей. Санкции могут применить и к футбольному клубу "Локомотив", допустившему подобное".

    Отметим, что игра закончилась победой "Фенербахче" со счетом 2:0. Ответный матч состоится 25 февраля в Москве. 

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