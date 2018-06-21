Роналду разогнался до 38,6 км/час и стал самым быстрым в истории - ВИДЕО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Португальский футболист Криштиану Роналду разогнался до 38,6 км/час во время матча против Испании на Чемпионате мира 15 июня.

Как передает Report, такие данные приводит немецкий канал One, при этом пока эта информация официально не подтверждена.

Футболист развил такую высокую скорость во время контратаки, однако манёвр не привёл к голу.

В данный момент ожидается подтверждение нового рекорда. Пока, согласно официальной статистике ФИФА, максимальная скорость португальского футболиста в этом матче составила 34 км/час.

Встреча сборных Португалии и Испании закончилась со счётом 3:3, Роналду оформил свой первый в карьере хет-трик в рамках Чемпионата мира.

На данный момент официальный рекорд скорости принадлежит коллеге Роналду по "Реалу" Гарету Бейлу, разогнавшемуся до 36,9 км/час.