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    Роналду пожаловался президенту клуба на Зидана

    Послание Флорентино Пересу не успокоило португальца

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пожаловался на главного тренера Зинедина Зидана.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Madrid-barcelona, португальский форвард адресовал жалобу президенту клуба Флорентино Пересу. 

    Послание Флорентино Пересу не успокоило португальца. Ответное послание Роналду было следующего содержания: "Нет, так не пойдет, мы не на верном пути".

    Отметим, что главный тренер Зинедин Зидан заменил Рональду на 72-й минуте выездного матча шестого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2). После этого Роналду обругал Зидана нецензурными словами. 

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