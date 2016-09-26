Роналду пожаловался президенту клуба на Зидана

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пожаловался на главного тренера Зинедина Зидана.

Как сообщает Report со ссылкой на Madrid-barcelona, португальский форвард адресовал жалобу президенту клуба Флорентино Пересу.

Послание Флорентино Пересу не успокоило португальца. Ответное послание Роналду было следующего содержания: "Нет, так не пойдет, мы не на верном пути".

Отметим, что главный тренер Зинедин Зидан заменил Рональду на 72-й минуте выездного матча шестого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2). После этого Роналду обругал Зидана нецензурными словами.