 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду попросил Реал продать его летом не дороже 100 млн евро

    При этом опция выкупа Роналду, согласно контракту, составляет 1 миллиард

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб.

    Как передает Report, 32-летний португалец попросил руководство мадридцев отпустить его летом за сумму не более 100 миллионов евро.

    При этом опция выкупа Роналду, согласно контракту, рассчитанному до 2021 года, составляет 1 миллиард.

    Агенты нападающего уже сообщили «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», бывшему клубу игрока, что Роналду «будет бороться за то, чтобы уйти из «Реала».

    Отношения футболиста с президентом мадридцев Флорентино Пересом ухудшились до такой степени, что Роналду даже не хочет разговаривать с ним. Форвард недоволен тем, что Перес не сдержал обещание и не улучшил условия личного контракта, согласно которым Роналду зарабатывает меньше, чем Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi