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Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ

Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
17 мая 2022 г. 07:36
Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на сайт турнира, на звание лучшего игрока турнира претендуют Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус, Букайо Сака, Джаррод Боуэн , Жоау Канселу и Кевин Де Брейне.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.

"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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