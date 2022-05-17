Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на сайт турнира, на звание лучшего игрока турнира претендуют Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус, Букайо Сака, Джаррод Боуэн , Жоау Канселу и Кевин Де Брейне.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.

"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.