Роналду: Испания отличная страна, конечно, я хочу остаться здесь

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что рассчитывает на продолжение карьеры в мадридском клубе и не намерен менять место жительства.

Как передает Report, комментарий португальского футболиста приводит издание Marca.

«Конечно, мне нравится жить в Мадриде, я проживаю в этом городе с 2009 года. Мне нравится и погода и, местные люди, кроме того, это близко к Португалии, и туда можно попасть на автомобиле.

Испания — отличная страна, мне она нравится, конечно, я хочу остаться здесь. Кроме того, мне нравится этот клуб», — сказал футболист.