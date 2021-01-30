Роналдо: я бы отдал два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо рассказал, что сожалеет о том, что не смог выиграть Кубок Либартадорес и Лигу чемпионов

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо рассказал, что сожалеет о том, что не смог выиграть Кубок Либартадорес и Лигу чемпионов.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я бы отдал два пальца — один для Кубка Либертадорес, а другой для Лиги чемпионов. Мне жаль, что я не выиграл один трофей с "Крузейро" или "Коринтианс", а другой с "Интером" или «Реалом", — приводит слова Роналдо Globo Esporte.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за такие клубы, как "Крузейро", эйндховенский ПСВ, "Барселона", миланский "Интер", мадридский "Реал", "Милан", и "Коринтианс". В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.